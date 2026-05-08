Ivone a GBT presenta Cura Sospesa

Francesco Ivone, presidente di Cura Sospesa, ha annunciato il progetto “Cura Sospesa”, che nasce dalla tradizione napoletana del caffè sospeso. L’iniziativa mira a estendere questa consuetudine, tradizionalmente legata al gesto di offrire un caffè a chi ne ha bisogno, al settore della salute. L’obiettivo è garantire l’accesso alle cure a persone che non possono permetterselo, trasformando un gesto di solidarietà in un diritto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono Francesco Ivone, Presidente di Cura Sospesa, un progetto che trasforma una delle tradizioni più belle di Napoli — il “caffè sospeso” — in qualcosa di ancora più grande: il diritto alla salute. A Napoli siamo abituati a lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo. Noi abbiamo deciso di fare lo stesso con visite mediche, esami diagnostici, farmaci e interventi chirurgici. Cura Sospesa nasce per aiutare tutte quelle persone che spesso restano invisibili: non abbastanza povere per ricevere aiuti pubblici, ma nemmeno abbastanza forti economicamente da affrontare le spese della sanità privata o le interminabili liste d’attesa. Dietro ogni richiesta che riceviamo non ci sono numeri.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ivone a GBT presenta “Cura Sospesa” Notizie correlate Antonio Thony Barrera, il direttore artistico di GBT si presentaAntonio Thony Barrera, talents scout agent, è il direttore artistico di GBT Global Broadcasting Television. Cura sospesa: dona cure mediche a chi non puòUn progetto che trasforma ogni donazione in cure mediche reali, tracciate e accessibili a chi ne ha davvero bisogno In un sistema sanitario sempre...