Istinto o ragione? La scoperta scioccante su come prendiamo davvero le decisioni

Una nuova ricerca neuroscientifica ha messo in discussione la tradizionale divisione tra pensiero e azione, rivelando come le decisioni vengono prese nel cervello. I ricercatori hanno analizzato i processi che guidano le scelte umane, evidenziando che spesso non sono frutto solo dell’istinto o della ragione, ma di meccanismi complessi e interconnessi. Lo studio fornisce nuovi spunti sulla comprensione delle funzioni cerebrali legate al comportamento decisionale.

(Adnkronos) – Il superamento della dicotomia tra pensiero e azione rappresenta uno dei risultati più rilevanti della recente ricerca neuroscientifica. Una collaborazione internazionale tra l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma (Cnr-Istc) e l'Università di Montreal, infatti, ha evidenziato come le fasi di pianificazione ed esecuzione non siano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Perché prendiamo le stesse decisioni, anche quando si sono rivelate sbagliatePerché ogni mattina compri lo stesso caffè, anche quando al supermercato c'è un'offerta migliore? Perché torni...

Forbidden fruit, spoiler 1 maggio 2026: scioccante scoperta per gli Argun, le tensioni aumentanoVa in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026 al via, si parte dalla Bulgaria: la tappa di oggi; MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle; Allerta temporali e grandine al Nord, caldo africano al Sud: il meteo della prossima settimana; Hantavirus, Oms: Non è come il coronavirus. Focolaio sulla nave, caccia ai contatti dei passeggeri.

Istinto o ragione? La scoperta scioccante su come prendiamo davvero le decisioniNon è la mente a guidare il corpo, ma un dialogo segreto e simultaneo: lo studio internazionale su PNAS che riscrive le regole della biologia umana ... adnkronos.com

L’amore vero non nasce dall’istinto lasciato senza guida, ma da un desiderio educato al dono. Oggi ci insegnano che amare significhi consumare emozioni, inseguire piaceri, usare l’altro per sentirsi vivi. Ma Papa Francesco ricorda che la castità non reprime l’ - facebook.com facebook

Eri un genio in campo. Seguivi il tuo istinto che era pura fantasia. Il destro e il sinistro per te erano la stessa cosa. I tuoi dribbling erano ricami estetici più che una sfida con l’avversario. Protagonista di un calcio alla ricerca di emozioni. R.I.P. #EvaristoBeccalos x.com