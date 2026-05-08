Isola San Giovanni | 98 sanzioni e 14 denunce dopo i controlli ad aprile

Ad aprile, sull’Isola San Giovanni sono state elevate 98 sanzioni e 14 persone sono state denunciate in seguito ai controlli della Polizia locale. Le verifiche hanno coinvolto diversi soggetti, alcuni dei quali sono stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno riscontrato reazioni varie tra gli individui controllati durante le operazioni.

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? Domande chiave Chi sono i soggetti segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti? Come hanno reagito gli infittori alle verifiche della Polizia locale? Quali zone specifiche del quartiere sono state colpite dai bivacchi? Cosa accadrà ai sedici soggetti allontanati per violazione delle regole??? In Breve Turni estesi della Polizia locale fino alle ore 22 in Isola San Giovanni. Sedici persone allontanate dal quartiere per violazioni delle regole di convivenza. Tre individui segnalati alla Pr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isola San Giovanni: 98 sanzioni e 14 denunce dopo i controlli ad aprile Notizie correlate Controlli a tappeto all'Isola San Giovanni: 98 violazioni tra spaccio e bivacchiPer tutto il mese di aprile si sono intensificati i controlli della Polizia locale al quartiere Isola San Giovanni, nel tentativo di proseguire... Roma: controlli a Marino, denunce per occupazioni abusive e sanzioni ad assuntori stupefacentiControlli straordinari a Marino: denunciati occupanti irregolari e segnalati assuntori di stupefacenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Controlli straordinari all’Isola San Giovanni per la Polizia Locale. Polizia Locale: aprile di controlli nel quartiere Isola di San GiovanniNel periodo compreso tra 1 e 30 aprile, gli operatori dell’U.O. Sicurezza Urbana – Ufficio Vigilanza Centro Storico hanno svolto un’intensa attività di controllo straordinario nel quartiere Isola di ... ravenna24ore.it Caos Isola San Giovanni. Uno su 4 commette reatiNello scorso mese di settembre, è proseguita l’attività di controllo del territorio, da parte della Polizia Locale di Ravenna, nel quartiere Isola San Giovanni, al fine di prevenire e contrastare, ... ilrestodelcarlino.it