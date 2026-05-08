Irpinia Memoria Costituente

Ottant'anni fa, nell'aula di Montecitorio, veniva approvata la Costituzione italiana. In quel momento, anche alcuni rappresentanti provenienti dall'Irpinia erano presenti tra i banchi dell'Assemblea Costituente. La loro presenza testimonia il coinvolgimento della regione nel processo che ha dato forma alla legge fondamentale dello Stato. La cerimonia di approvazione si svolse in un clima di grande partecipazione politica e storica.

Ottant'anni fa, nell'aula di Montecitorio, si scriveva la Costituzione.Anche l'Irpinia aveva i suoi uomini lì, seduti tra i banchi dell'Assemblea Costituente.Uomini diversi per cultura politica, uniti da un compito che non si ripete: dare un fondamento scritto a un Paese che usciva dalla guerra.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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