irma testa e clemente russo inaugurano mcfit secondigliano

Irma Testa e Clemente Russo hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo centro sportivo McFIT a Secondigliano. L'evento ha visto la presenza di Irma Testa come ospite speciale, con l'obiettivo di sottolineare il ruolo dello sport nel promuovere lo sviluppo locale. La cerimonia ha coinvolto diverse persone interessate alle attività sportive e alle opportunità offerte dal nuovo centro.

Castellabate: torna il Polo Fieristico M.M.T. tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del Cilento McFIT Secondigliano, inaugurato il nuovo centro: Irma Testa ospite speciale per celebrare lo sport come motore di crescita del territorio. Un’apertura che va oltre il taglio del nastro e si trasforma in un momento di condivisione, partecipazione e visione. È stato inaugurato oggi il nuovo centro fitness McFIT di Secondigliano, in Via Roma verso Scampia 56, che rappresenta la 41ª apertura del brand in Italia, consolidando ulteriormente la presenza del gruppo nel Paese. L’opening ha rappresentato un passaggio simbolico importante per il quartiere: non solo l’avvio di un nuovo centro fitness, ma un progetto concreto di riqualificazione urbana e sociale.🔗 Leggi su 2anews.it

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