Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran non potrà ottenere un'arma nucleare, affermando che questa è la posizione statunitense. La risposta arriva in seguito a una domanda sul piano da adottare, e la spiegazione si concentra sulla volontà di impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari. La dichiarazione è stata resa pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle misure specifiche previste.

(LaPresse) “Qualcuno mi ha chiesto: «Qual è il tuo piano?», ho risposto: «Il piano è molto semplice: l’Iran non può avere un’arma nucleare. Non può avere una bomba atomica e non l’avrà»”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlando durante una visita a sorpresa al Lincoln Memorial Reflecting Pool, a Washington, per il quale ha disposto una ristrutturazione. "Lo hai mai fatto? Parliamo d'amore": studenti a confronto all’Ospedale Santa Maria della pace di Napoli New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Non può avere arma nucleare e non l'avrà"

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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