Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il cessate il fuoco con l’Iran rimane in vigore, nonostante alcuni episodi di violenza recenti. La dichiarazione è arrivata a Washington, dove ha confermato la prosecuzione dell’accordo di non escalation tra le due nazioni. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni di violenza o su eventuali nuove iniziative diplomatiche. La notizia riguarda le comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte nel conflitto.

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Washington che il cessate il fuoco con l’Iran continua a reggere, nonostante i recenti episodi di violenza. “Ci hanno provocato. Li abbiamo colpiti duramente”, ha affermato Trump parlando con i giornalisti. L’amministrazione americana continua però a inviare segnali contrastanti sulla strategia per arrivare alla fine del conflitto. Dopo le precedenti dichiarazioni che lasciavano intendere la conclusione delle operazioni militari, la Casa Bianca è tornata a minacciare nuovi bombardamenti nel caso in cui Teheran non accetti un accordo che permetta la ripresa delle esportazioni di petrolio e gas naturale, interrotte dalla guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Il cessate il fuoco resta in vigore"

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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