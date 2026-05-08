Iran Trump | Il cessate il fuoco resta in vigore
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il cessate il fuoco con l’Iran rimane in vigore, nonostante alcuni episodi di violenza recenti. La dichiarazione è arrivata a Washington, dove ha confermato la prosecuzione dell’accordo di non escalation tra le due nazioni. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni di violenza o su eventuali nuove iniziative diplomatiche. La notizia riguarda le comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte nel conflitto.
(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Washington che il cessate il fuoco con l’Iran continua a reggere, nonostante i recenti episodi di violenza. “Ci hanno provocato. Li abbiamo colpiti duramente”, ha affermato Trump parlando con i giornalisti. L’amministrazione americana continua però a inviare segnali contrastanti sulla strategia per arrivare alla fine del conflitto. Dopo le precedenti dichiarazioni che lasciavano intendere la conclusione delle operazioni militari, la Casa Bianca è tornata a minacciare nuovi bombardamenti nel caso in cui Teheran non accetti un accordo che permetta la ripresa delle esportazioni di petrolio e gas naturale, interrotte dalla guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it
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