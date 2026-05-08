Iran Rubio | Negoziati? Oggi dovremmo sapere qualcosa

Durante una visita a Roma, il senatore Rubio ha commentato la situazione in Medio Oriente, affermando che al momento dovremmo avere notizie chiare sui negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensioni crescenti nella regione, con la questione ancora al centro dell’attenzione internazionale. Rubio ha inoltre sottolineato l’importanza di ricevere aggiornamenti tempestivi riguardo ai colloqui in corso.

Home > Video > Marco Rubio, in visita a Roma, torna a parlare della guerra in Medio Oriente e dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. “Oggi dovremmo sapere qualcosa. Ci aspettiamo una risposta da loro. Vedremo cosa comporterà la risposta. E la speranza è che sia qualcosa che ci permetta di avviare un serio processo di negoziazione”, ha detto il segretario di Stato Usa. “Ovviamente, abbiamo visto le notizie di questa notte secondo cui l’Iran ha istituito o sta cercando di istituire un’agenzia che controllerà il traffico nello Stretto. Sarebbe molto problematico. Sarebbe in realtà inaccettabile“, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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