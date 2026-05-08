La tensione nel Golfo di Hormuz continua a crescere, con gli Stati Uniti che si preparano a intervenire e l’Iran che intensifica le sue azioni nella zona. Le forze statunitensi sono pronte a rispondere a eventuali minacce, mentre le autorità iraniane adottano un atteggiamento più deciso. La regione si mantiene sotto stretta sorveglianza a causa degli sviluppi in corso.

Sale la tensione nel Golfo. A Hormuz gli Stati Uniti sono pronti a colpire, mentre l’Iran alza il livello dello scontro. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, risale la tensione a Hormuz. Usa pronti a colpire

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