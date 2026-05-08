Una vasta serie di navi cisterna cariche di petrolio si trova a poca distanza dalla costa iraniana, creando un ingorgo di dimensioni significative. Le imbarcazioni, di grande stazza, si muovono lentamente nel tratto di mare che si estende lungo le acque del paese. La presenza di queste navi ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali, evidenziando una situazione di congestione nel settore petrolifero.

Una flotta di colossali navi cisterna, cariche fino all’inverosimile, galleggia a poca distanza dalle coste iraniane. Immobile. È un fenomeno insolito nelle acque del Golfo Persico registrato nelle ultime settimane dai radar che monitorano il traffico marittimo globale. Non si tratta di navi in attesa di autorizzazione per partire, ma di veri e propri magazzini galleggianti. Sta affogando nel proprio petrolio, l’Iran: è il paradosso che tocca al Paese attaccato due mesi fa da Stati Uniti e Israele. Nonostante le enormi riserve sotterranee e la capacità industriale, la Repubblica Islamica non ha più un posto dove mettere il greggio che continua a estrarre, a causa del blocco navale statunitense che ha quasi azzerato le sue esportazioni.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, il grande ingorgo del greggio che sta soffocando il Paese

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