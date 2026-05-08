Invincible VS è un picchiaduro grezzo ma con carattere

Invincible VS è un picchiaduro che si distingue per uno stile semplice e diretto, caratterizzato da un gameplay essenziale e senza fronzoli. Il gioco si inserisce in un contesto di produzioni ispirate alle serie animate, che hanno riscosso grande successo tra il pubblico. La serie da cui prende spunto ha debuttato su Amazon Prime Video nel 2019 e ha proseguito con diverse stagioni fino ad oggi.

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Il nome di Invincible è sicuramente tra quelli più noti e apprezzati negli ultimi anni nell’ambiente delle serie animate, merito ovviamente dell’incredibile successo raggiunto proprio con la serie sbarcata con diverse stagioni in quel di Amazon Prime Video dal 2019 a oggi. Certo, il marchio era già una certezza per l’importante quantitativo di materiale cartaceo apprezzato e concluso tra il 2003 e il 2018, ma solo grazie alla fedele trasposizione televisiva è riuscito ad abbracciare un pubblico ancora più ampio. Il tutto, ammiccando sapientemente proprio i neofiti e semplici curiosi, come il sottoscritto, per allargare a dismisura il bacino di fedeli e affezionati.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Invincible VS è un picchiaduro grezzo, ma con carattere Notizie correlate Jannik Sinner convive con problemi fisici, cede un set a Machac, ma avanza con carattere ai quarti a MontecarloUna giornata un po’ strana, per certi versi, ma capita anche questo: a Montecarlo, in due ore (e un minuto), Jannik Sinner supera il ceco Tomas... Passo falso dell’Union. Ma con prova di carattereLa Union Basket cade sul campo di Livorno nel turno infrasettimanale (74-78), al termine di una gara intensa e dai due volti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da serie Prime Video a videogioco: abbiamo scoppiato Invincible VS; Recensione - Invincible VS; Invincible VS, la recensione del picchiaduro sulla feroce serie animata; Invincible VS – La Recensione. Invincible VSSi è da poco conclusa la quarta stagione di Invincible, e per l’occasione ecco arrivare finalmente il primo picchiaduro dedicato alla serie. Invincible VS promette di farci vivere i sanguinosi scontri ... mondoxbox.com Invincible VS (PlayStation 5) (Amazon Exclusive Box Art)Recensione di Invincible VS, il picchiaduro 3v3 tratto dalla serie animata: gameplay solido e spettacolare, ma pochi contenuti e prezzo discutibile. smartworld.it Con quattro stagioni alle spalle, Invincible si conferma un fenomeno inarrestabile su Prime Video, mantenendo un tasso di successo del 100%. La serie animata basata sul fumetto di Robert Kirkman ha saputo conquistare critica e pubblico grazie a una narraz facebook Pronti a combattere Fortunatamente, Invincible VS è ora disponibile x.com