Investita mentre attraversa la strada batte la testa sul parabrezza

Nella mattinata di ieri a Montelupo Fiorentino un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Durante l’incidente, ha battuto la testa sul parabrezza di un’auto in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Montelupo Fiorentino (Firenze), 8 maggio 2026 – Attimi di paura nella mattinata di ieri a Montelupo Fiorentino: lungo il viale Centofiori, nel pieno centro del paese proprio di fronte al Municipio, poco prima delle ore 12 si è infatti verificato un incidente stradale tra un’auto e una donna di 54 anni che stava attraversando la strada a piedi, nella vicinanza di un attraversamento pedonale. Al volante dell’automobile, che ha colpito la signora c’era un uomo di circa sessant’anni. L’impatto è stato violento, tanto che nell’urto contro la vettura la donna ha rotto il parabrezza. Vista l’ora sul posto erano presenti varie persone, che si sono subito rese conto della gravità della situazione, allertando immediatamente il 118, con i soccorsi che sono stati in un primo momento attivati per un codice rosso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investita mentre attraversa la strada, batte la testa sul parabrezza Notizie correlate Leggi anche: Investita da un'automobilista mentre attraversa la strada: ferita una 18enne Investita da uno scooter mentre attraversa la strada, 75enne in ospedaleANCONA - Intervento del personale sanitario nella giornata di oggi per prestare soccorso a una 75enne investita in via Martiri della Resistenza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donna investita mentre attraversa la superstrada sulle strisce; Roma, investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali ai Colli Portuensi: morta 73enne; Tragedia a Colli Portuensi:73enne muore investita mentre attraversa la strada; Investita mentre attraversa la strada, batte la testa sul parabrezza. Investita mentre attraversa la strada, batte la testa sul parabrezzaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Roma, investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali ai Colli Portuensi: morta 73enneÈ una donna di 73 anni l’ultima vittima della strada a Roma. È stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada in via dei Colli Portuensi nella serata di martedì da un 60enne in auto che si è ... roma.corriere.it Cronaca. San Marino. Incidente a Dogana: giovane donna investita sulle strisce pedonali - facebook.com facebook