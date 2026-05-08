Investì pedone sulle strisce Automobilista verso il processo È accusata di omicidio stradale

Un incidente avvenuto l’8 novembre 2025 ha portato alla morte di una donna di 68 anni, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’automobilista coinvolta, ora sotto processo, è accusata di omicidio stradale. La vittima ha combattuto per tre settimane in ospedale prima di perdere la vita. L’episodio si è verificato nella zona di Santarcangelo, coinvolgendo una vettura e un pedone che attraversava sulle strisce.

La vita di Rosalba Paola Beiletti finì dopo tre settimane di lotta per la vita in ospedale. Tre settimane dopo quell’8 novembre 2025 quando la 68enne di Santarcangelo venne travolta da un’auto, mentre stava attraversando la Santarcangiolese sull strisce pedonali. Un incidente mortale, in cui rimase coinvolta una Toyota Yaris alla cui guida si trovava una donna, anch’ella residente a Santarcangelo, di 63 anni e per cui ora la procura di Rimini, nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha chiesto in rinvio a giudizio per l’accusa di omicidio stradale. A seguito del tremendo impatto avvenuto a inizio novembre scorso, le indagini...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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