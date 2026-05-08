A Cervia, come nel resto del paese, la popolazione invecchia e questa tendenza si riflette anche nel mercato immobiliare locale, dove i giovani incontrano difficoltà nel trovare una casa. La questione abitativa e l’invecchiamento della popolazione vengono affrontate dai quattro candidati alle prossime elezioni comunali, ciascuno presentando le proprie proposte. La discussione si concentra sui problemi pratici di una comunità che deve fare i conti con due sfide principali, senza entrare nel merito delle soluzioni.

La popolazione sta invecchiando, a Cervia come in tutta Italia: è un dato di fatto. E al contempo i giovani cervesi faticano a trovare casa nel loro territorio. Sono due temi importanti che il prossimo sindaco dovrà affrontare: per questo motivo erano al centro del confronto tra i quattro candidati sindaco tenutosi mercoledì sera nei locali di Cucinasorriso. Si è parlato di diritti, fragilità e salute, con domande selezionate proprio dai programmi elettorali dei candidati. Che erano tutti e quattro presenti: Paolo Savelli, sostenuto dalla lista ‘Cambia con noi’, che ha l’appoggio della Lega; Mirko Boschetti che guida una coalizione di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Invecchiamento ed emergenza casa. I quattro candidati a confronto

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Lo studio rivela che la quota di over 65 sul totale della popolazione straniera è quasi triplicata dal 2012, attestandosi nel 2026 sul 6,9%. E la richiesta di lavoro domestico aumenta per l’invecchiamento della popolazione italiana e l’aumento della speranza di v - facebook.com facebook

L' #invecchiamento è vissuto dagli italiani perlopiù come una minaccia simbolica alla competenza, all'immagine e al contributo personale: secondo uno studio dell'EngageMinds Hub dell' @Unicatt di Cremona il 47% teme di non sentirsi più utile. #ANSASalut x.com