Invecchiamento ed emergenza casa I quattro candidati a confronto

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cervia, come nel resto del paese, la popolazione invecchia e questa tendenza si riflette anche nel mercato immobiliare locale, dove i giovani incontrano difficoltà nel trovare una casa. La questione abitativa e l’invecchiamento della popolazione vengono affrontate dai quattro candidati alle prossime elezioni comunali, ciascuno presentando le proprie proposte. La discussione si concentra sui problemi pratici di una comunità che deve fare i conti con due sfide principali, senza entrare nel merito delle soluzioni.

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La popolazione sta invecchiando, a Cervia come in tutta Italia: è un dato di fatto. E al contempo i giovani cervesi faticano a trovare casa nel loro territorio. Sono due temi importanti che il prossimo sindaco dovrà affrontare: per questo motivo erano al centro del confronto tra i quattro candidati sindaco tenutosi mercoledì sera nei locali di Cucinasorriso. Si è parlato di diritti, fragilità e salute, con domande selezionate proprio dai programmi elettorali dei candidati. Che erano tutti e quattro presenti: Paolo Savelli, sostenuto dalla lista ‘Cambia con noi’, che ha l’appoggio della Lega; Mirko Boschetti che guida una coalizione di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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