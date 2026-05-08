Intitolazione del Mercato del Piano a Stefano Foresi depositate in Comune le 2.603 firme raccolte

A Ancona sono state depositate in Comune 2.603 firme a sostegno dell’intitolazione del nuovo mercato del Piano all’assessore. La raccolta di firme è stata promossa da cittadini che condividono questa proposta, considerandola una scelta appropriata. La richiesta è stata presentata ufficialmente all’amministrazione comunale, che ora dovrà valutare la proposta e le firme raccolte.

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ANCONA – Duemila e seicentotre firme per Stefano Foresi. Tutti cittadini che ritengono giusta l’iniziativa di intitolare a “l’assessore” il nuovo mercato del Piano. Persone che hanno conosciuto Stefano e sanno quanto si sia sempre speso per Ancona, con spirito di servizio.E così oggi, venerdì 8.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La protesta del liceo Sabin: “No alla ciclabile dentro al corsello”. Raccolte 2.500 firmeBologna, 10 marzo 2026 – Sono ben 2500 le firme di studenti, prof, genitori e personale Ata in calce alla petizione per dire No al passaggio della... Esplosione di Proteste Online Contro l’AD del Milan Furlani: Oltre Seimila Firme Raccolte in Minuti per la sua DimissioneGiorgio Furlani nel mirino dei tifosi: doccia fredda sul Milan (fotoANSA/SIMONE VENEZIA)Una sera che doveva scorrere come tante, il popolo rossonero... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: A Brescia la delibera all’intitolazione di una nuova strada, di due parchi e di un percorso ciclopedonale attualmente privi di denominazione - Radio Bruno; Piazza Giusti: questa mattina a Grottaferrata la cerimonia di intitolazione; Modifiche alla viabilità per la cerimonia di intitolazione a Bettino Craxi della rotatoria tra via Pannonius e via Bacchelli a Ferrara; Così FdI marca il territorio: Siena attacca l’intitolazione del piazzale a Ramelli. Intitolazione a Stefano Foresi. C’è l’accordoIntitolazione del Mercato del Piano all’ex assessore e presidente di circoscrizione Stefano Foresi, la maggioranza inizialmente dà mandato di bocciare la mozione presentata dal Partito Democratico; ... ilrestodelcarlino.it Dal fuori programma in Piazza Monumento alle note di Bella Ciao in ricordo di Basso Sciarretta, fino alla nuova intitolazione all’ex mercato coperto. Le voci di istituzioni, ANPI e cittadini. #25aprile #festadellaliberazione #termoli - facebook.com facebook