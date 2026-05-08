Intervista | Mario Ciarla | Rocca è un pesce fuor d’acqua Sala attacca Roma? Che provincialismo…

Dopo il risultato del referendum del 23 marzo, che ha visto prevalere il posizione del no, si sono riaccese le speranze del centrosinistra di tornare al governo e di ottenere successi anche nelle amministrazioni locali. In questo scenario, si sono susseguite interviste e dichiarazioni di diversi esponenti politici, tra cui un rappresentante di rilievo che ha commentato le recenti dinamiche politiche e le tensioni tra diverse città e figure istituzionali.

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