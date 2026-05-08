In un'intervista, l'assessore regionale al Welfare e alla Scuola ha dichiarato che in Campania è necessaria una misura di sostegno al reddito rivolta alle persone in difficoltà. Ha sottolineato l'importanza di trovare una soluzione per le persone disagiate nella regione, senza entrare in dettagli specifici sulle modalità di intervento o sui nomi coinvolti. La discussione si concentra sulla richiesta di un nuovo strumento di assistenza economica.

«Credo che in Campania si debba trovare una forma di sostegno al reddito per le persone disagiate», annuncia Andrea Morniroli, assessore regionale al Welfare e alla Scuola intervistato negli studi della web tv de Il Mattino. Assessore, quali saranno le sue priorità? «La prima cosa è una programmazione strategica sulle politiche sociali: abbiamo appena approvato il piano sociale regionale a cui sono collegati i finanziamenti nazionali. In Campania ci sono magnifiche esperienze pubbliche e private che non hanno nulla da invidiare al Centro-Nord ma in alcune zone ci sono situazioni incancrenite. Basti pensare che abbiamo trovato 200 milioni inutilizzati perché ambiti e consorzi non riescono a spenderli: un problema etico perché significa avere meno risorse per assistenti sociali o interventi in favore dei più fragili.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista all'assessore Andrea Mormiroli: «Povertà, in Campania serve un nuovo Reddito»

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