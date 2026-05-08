Mirko Vucinic ha commentato la sfida tra Lecce e Juventus, sottolineando che si tratta di una partita decisiva. Ha parlato del suo scambio con Guarin, spiegando che l’allora presidente del club cambió idea riguardo all’affare. Ha anche analizzato il suo rapporto con l’ex allenatore e le strategie della Juventus nella corsa alla qualificazione in Champions League. Infine, ha condiviso alcune considerazioni sulla salvezza del Lecce e sulla stagione dei giallorossi.

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© Calcionews24.com - Intervista a Mirko Vucinic: «Lecce-Juve sfida decisiva. Lo scambio con Guarin? Thohir cambiò idea»

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