Internazionali Djokovic si arrende a Prizmic | eliminato al secondo turno

Da webmagazine24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al secondo turno degli Internazionali d'Italia, Novak Djokovic è stato sconfitto da Prizmic. La partita si è conclusa oggi, venerdì 8 maggio, con la vittoria del giocatore avversario. Djokovic, campione in carica, non è riuscito a proseguire nel torneo. La sconfitta ha interrotto la sua corsa nel torneo romano.

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(Adnkronos) – Novak Djokovic eliminato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo è stato battuto dal croato Dino Prizmic, numero 79 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 4-6 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, al termine di una partita molto nervosa e caratterizzata da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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