Internazionali Djokovic si arrende a Prizmic | eliminato al secondo turno

Al secondo turno degli Internazionali d'Italia, Novak Djokovic è stato sconfitto da Prizmic. La partita si è conclusa oggi, venerdì 8 maggio, con la vittoria del giocatore avversario. Djokovic, campione in carica, non è riuscito a proseguire nel torneo. La sconfitta ha interrotto la sua corsa nel torneo romano.

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(Adnkronos) – Novak Djokovic eliminato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo è stato battuto dal croato Dino Prizmic, numero 79 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 4-6 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, al termine di una partita molto nervosa e caratterizzata da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente PrizmicDopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un’altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma. Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successoSembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ATP Roma 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: superare l’insidia Lehecka per poi ritrovare Djokovic nei quarti; Sinner no stop, si scatena con Fils ed è in finale con Zverev; Internazionali: Cinà eliminato al primo turno dal belga Blockx; Leone, un anno da Papa: ‘festeggiamento’ tra Pompei e Napoli per Prevost. Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente PrizmicDopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un'altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma. Novak ... oasport.it Djokovic 'nervoso' agli Internazionali: il gesto... verso il cieloNovak Djokovic 'perde la testa' agli Internazionali 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo si è arreso al croato Dino Prizmic, venendo eliminato dal Masters 1000 di Roma al secondo turno. Il ... adnkronos.com Clamoroso Djokovic, subito fuori agli Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma - facebook.com facebook Il tennista serbo agli Internazionali si arrende al terzo set contro il ventenne croato Prizmic, che vince in rimonta dopo aver perso il primo set (2-6;6-2;6-4) #Tuttosport #Prizmic #Djokovic #IBI26 x.com