Internazionali d’Italia Arnaldi fa l’impresa | batte De Minaur e vola al terzo turno

Nel torneo degli Internazionali d’Italia, Matteo Arnaldi ha conquistato la qualificazione al terzo turno battendo in tre set l’australiano e ottavo classificato al mondo. La partita si è conclusa con i parziali di 4-6, 7-6 e 6-4, dopo un confronto intenso e combattuto. Arnaldi ha superato l’avversario in due ore e 45 minuti di gioco, portando a casa la vittoria in una sfida decisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 8 maggio 2026 – Una splendida partita di Matteo Arnaldi, che batte, in tre set impegnativi e sudati (4-6, 7-6, 6-4) l’australiano e numero otto al mondo Alex De Minaur. Il tennista italiano conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia 2026, dopo essere rientrato in campo da un fastidioso infortunio al piede destro. Accompagnato dal tifo di casa, Arnaldi ha scritto una bella pagina del tennis azzurro. La prossima partita il 10 maggio con lo spagnolo Rafael Jodar. Le parole di Matteo Arnaldi – Fonte Internazionali BNL d’Italia (internazionalibnlditalia.com). Partiamo dalla partita, una partita “alla Arnaldi”? “Piano piano stiamo ritrovando le partite all’Arnaldi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026... Leggi anche: Internazionali, Arnaldi esalta Roma: batte De Minaur in rimonta, è la rinascita dopo il buio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arnaldi al secondo turno: Munar battuto in tre set; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Tennis, Internazionali d’Italia: Arnaldi supera il primo turno, bene anche Cocciaretto; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Arnaldi, urlo Italia a Roma! Vinta la maratona con De Minaur: chi sfida al terzo turnoROMA - Una vera e propria maratona, chiusa al terzo set da un super Matteo Arnaldi che si porta a casa il match contro l'australiano Alex De Minaur agli Internazionali d'Italia. Dopo l'esordio vincent ... tuttosport.com Internazionali Roma diretta oggi: Djokovic-Prizmic live, Arnaldi batte De Minaur in tre set, stasera Musetti e Darderi. Orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmessaggero.it Internazionali BNL d'Italia, clamorso al Centrale: eliminato Djokovic ift.tt/bWh02HG x.com Clamoroso Djokovic, subito fuori agli Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma - facebook.com facebook