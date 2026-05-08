Internazionali di Roma la Olyinikova approda al terzo turno

Alla competizione degli Internazionali di Roma, la tennista ucraina Oleksandra Olyinikova ha raggiunto il terzo turno. La giocatrice, appartenente al Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, diretto da Michele Pepe, ha ottenuto un risultato importante. La partita si è conclusa con la vittoria di Olyinikova, che si è qualificata per il prossimo step del torneo.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Risultato storico per la tennista ucraina Oleksandra Olyinikova, atleta del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio presieduto da Michele Pepe. Agli Internazionali BNL d’Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma, Oleksandra, attualmente numero 68 del ranking mondiale, dopo aver superato al primo turno la croata Petra Marcinko (numero 69 del mondo), ha conquistato una prestigiosa vittoria contro la danese Clara Tauson, attuale numero 18 del ranking WTA e in passato salita fino alla 12ª posizione mondiale. Nel torneo romano, Olyinikova è seguita dai maestri del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, Daniele e Roberto Pepe, che accompagneranno l’atleta anche nei prossimi importanti appuntamenti internazionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Internazionali di Roma, la Olyinikova approda al terzo turno Notizie correlate Internazionali di Roma, la Olynikova approda al terzo turnoTempo di lettura: < 1 minutoRisultato storico per la tennista ucraina Oleksandra Olyinikova, atleta del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio... Carlos Alcaraz doma Joao Fonseca e approda al terzo turno a MiamiGiocare al meglio i punti importanti: è questa una delle qualità decisive per fare la differenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma. Internazionali di Roma 2026: dove vedere il torneo in tv e streaming (anche gratis)Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik ... funweek.it Sinner agli Internazionali di Roma 2026, il montepremi del torneo e quando giocaJannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026: il montepremi completo del Masters 1000 di Roma, le cifre turno per turno e il possibile cammino ... quifinanza.it Durante la prima conferenza stampa degli Internazionali di Roma il tennista numero uno al mondo Jannik Sinner ha parlato di un tema caro a molti, forse tutti: i soldi. Secondo l'atleta, superfavorito quest'anno allo slam nella capitale, i montepremi dei grandi tor facebook Internazionali di Roma al Foro italico: Zeverev in allenamento. Qui tutto è Top x.com