Internazionali di Roma 2026 Sinner parte dal secondo turno | quando gioca e dove vederlo

Jannik Sinner parteciperà ai prossimi Internazionali di Roma 2026 e inizierà la sua gara dal secondo turno, che si disputerà tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Il tennista, che occupa la prima posizione nel seeding, non giocherà nel primo turno e si prepara a scendere in campo in questa fase del torneo. Le partite si svolgeranno sui campi della capitale, con orari ancora da definire.

Jannik Sinner è pronto a cominciare il suo percorso agli Internazionali di Roma 2026. Il numero uno del seeding debutterà direttamente dal secondo turno, in programma tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Tutto lo stivale aspetta solo lui. E se vuoi sapere quando giocherà, contro chi sarà il suo primo match al Foro Italico e dove sarà possibile seguirlo in diretta tv e streaming, non ti resta che scoprirlo con noi! Internazionali Roma 2026: Sinner debutta sabato 9 maggio contro Sebastian Ofner. Agli Internazionali d’Italia 2026 Jannik Sinner parte con un bye al primo turno e farà dunque il suo esordio nel tabellone maschile direttamente al secondo turno.🔗 Leggi su Funweek.it

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