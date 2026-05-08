Internazionali di Roma 2026 | dove vedere il torneo in tv e streaming anche gratis

A Roma si svolgeranno gli Internazionali BNL d’Italia 2026, un torneo di tennis che attirerà molti appassionati. La competizione si terrà nei campi della capitale e sarà trasmessa in diverse modalità. Le partite saranno visibili in televisione e in streaming, con opzioni gratuite e a pagamento. Le date ufficiali del torneo sono state annunciate e la copertura mediatica coinvolgerà diverse emittenti e piattaforme online.

Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik Sinner e le stelle del circuito internazionale, cresce anche l’interesse su dove seguire i match, tra dirette tv e streaming. E quest’anno c’è una buona notizia: una partita al giorno sarà visibile gratuitamente. Dove vedere gli Internazionali d’Italia in tv. La copertura principale del torneo è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’intero evento sui suoi canali dedicati: Sky Sport Tennis (canale 203). Sky Sport Uno (canale 201). Qui sarà possibile seguire tutte le partite del torneo maschile ATP Masters 1000, con una programmazione completa e approfondimenti quotidiani.🔗 Leggi su Funweek.it

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