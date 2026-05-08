Internazionali choc per Djokovic subito eliminato | Prizmic lo rimonta e vince in tre set

Nell'edizione degli Internazionali, il giocatore numero uno del mondo è stato eliminato al primo turno. Dopo aver vinto il primo set, è stato rimontato dall'avversario e sconfitto in tre set complessivi. La partita ha visto un cambio di ritmo nel secondo e nel terzo set, portando alla conclusione con la vittoria dell’avversario. La sconfitta ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, considerando il livello del giocatore eliminato.

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È sicuramente la prima eliminazione eccellente e assolutamente inattesa di questa edizione degli Internazionali di Roma: il campionissimo serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, è stato sconfitto in tre set dal tennista croato Dino Prizmic che si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 dopo due ore e 15 minuti di gioco. Nole, quindi, si è dovuto fermare già al secondo turno. Per la prima volta il 20enne ha sconfitto il suo idolo d’infanzia con una grande prestazione. “Nole, was a pleasure”, “è stato un piacere”, ha scritto con il pennarello sulla telecamera a sugellare una gara per lui storica. L’amarezza di Djokovic. "Non starò qui a parlare di quel che ho (riferendosi ai problemi fisici, ndr), spero lo possiate capire, e mi congratulo con Prizmic.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Internazionali choc per Djokovic, subito eliminato: Prizmic lo rimonta e vince in tre set Notizie correlate Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successoSembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Leggi anche: Internazionali, Djokovic si arrende a Prizmic: eliminato al secondo turno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Prize money, agli Internazionali Djokovic plaude i big sulla protesta; Djokovic a Piazzale Flaminio per allenamento in vista degli Internazionali di Roma; Sinner, tutto pronto per gli Internazionali di Roma: le sfide a Djokovic, Alcaraz la Next Gen pronta al golpe. Internazionali choc per Djokovic, subito eliminato: Prizmic lo rimonta e vince in tre setIl croato vince a sorpresa contro il suo idolo da bambino con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 dopo due ore di gioco. Amaro Djokovic: Non ho fatto la preparazione ideale per venire qui ... ilgiornale.it Internazionali, Djokovic si arrende a Prizmic: eliminato al secondo turnoNovak Djokovic eliminato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo è stato battuto dal croato Dino Prizmic, numero 79 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-2, ... adnkronos.com L’informativa choc: il profilo di Sempio tra sogni violenti e copioni verbali, mentre emerge il tentativo di bloccare l'inchiesta bis che scagiona Stasi - facebook.com facebook Israele, Smotrich choc: "Mio figlio mi ha chiesto di lasciargli qualcosa da distruggere in Libano, ce n'è per tutti" - VIDEO x.com