Intercettato e denunciato 20enne | dava fuoco ai cassonetti dei rifiuti insieme a una donna

Da foggiatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica 26 aprile, la Polizia Locale ha individuato e denunciato un giovane di 20 anni responsabile di aver appiccato il fuoco ai cassonetti dei rifiuti in diverse strade del Quartiere Ferrovia, tra cui via Bainsizza, via Piave e via Montegrappa. Il ragazzo era stato intercettato mentre partecipava all’atto vandalico, che era stato compiuto anche con la collaborazione di una donna.

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E’ stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale anche l'uomo che diede fuoco ai cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia, in via Bainsizza, via Piave e via Montegrappa, domenica 26 aprile.Dopo le prime indagini effettuate sempre dalla Polizia Locale, venne identificata e denunciata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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