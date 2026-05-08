Intercettato e denunciato 20enne | dava fuoco ai cassonetti dei rifiuti insieme a una donna

Nella giornata di domenica 26 aprile, la Polizia Locale ha individuato e denunciato un giovane di 20 anni responsabile di aver appiccato il fuoco ai cassonetti dei rifiuti in diverse strade del Quartiere Ferrovia, tra cui via Bainsizza, via Piave e via Montegrappa. Il ragazzo era stato intercettato mentre partecipava all’atto vandalico, che era stato compiuto anche con la collaborazione di una donna.

E’ stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale anche l'uomo che diede fuoco ai cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia, in via Bainsizza, via Piave e via Montegrappa, domenica 26 aprile.Dopo le prime indagini effettuate sempre dalla Polizia Locale, venne identificata e denunciata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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"Prendiamo atto che ci hanno intercettato. La nostra colpa ritenere Sempio innocente": la famiglia di Chiara Poggi attacca. E dice: "Indagini influenzate da contesti poco trasparenti". - facebook.com facebook

Quelli che “prima di quel 14 aprile quando Sempio è stato intercettato non si parlava su nessun media del movente passionale!”. Bugalalla, 15 marzo 2025, un mese prima di quel soliloquio. #garlasco x.com