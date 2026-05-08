Inter tanti auguri Lucio | la colonna del Triplete

L’Inter festeggia un compleanno speciale, ricordando il ruolo fondamentale di un difensore brasiliano nella conquista del Triplete. Durante quella stagione, il calciatore ha rappresentato una presenza stabile e affidabile in difesa, contribuendo alle vittorie di campionato, coppa nazionale e Champions League. La sua presenza in campo è stata determinante per la solidità della squadra, che ha centrato uno dei traguardi più importanti nella storia del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ogni successo, anche calcistico, si basa sempre su solide fondamenta. In casa Inter, riavvolgendo un po’ il nastro fino al Triplete, se l’argentino Walter Samuel è stato il muro di quella gagliarda versione della Beneamata, il brasiliano Lucio fu la colonna portante. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle....🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, tanti auguri Lucio: la colonna del Triplete Notizie correlate Lucio Dalla: la grande serata in musica del Carlino e tanti altri eventiBologna, 20 febbraio 2026 – Una grande serata di musica all’Arena del Sole, ideata e prodotta da QN Quotidiano Nazionale e da Il Resto del Carlino,... Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole“Lucio & Lucio”, un omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.