Integrazione scolastica al via i laboratori inclusivi di arte e sport promossi dalla Provincia

Tra maggio e giugno 2026 partiranno nella provincia di Brindisi dei laboratori inclusivi dedicati all’arte e allo sport, promossi dall’amministrazione provinciale in collaborazione con Socioculturale. Questi laboratori rientrano nel servizio di integrazione scolastica per studenti con disabilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso attività pratiche e creative. L’iniziativa coinvolge diverse scuole della zona e mira a offrire opportunità di partecipazione a tutti gli studenti.

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BRINDISI – Prenderanno il via tra maggio e giugno 2026 i laboratori inclusivi di arte e sport promossi dalla Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con Socioculturale, nell’ambito del Servizio di integrazione scolastica disabili.L’iniziativa è rivolta a circa 60 ragazzi e ragazze.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Si apre la rassegna "Musica maestro": in programma laboratori inclusivi dedicati al canto e al balloSabato 9 maggio (fino al 6 giugno) prende il via “Musica Maestro!”, un percorso coinvolgente fatto di suoni, ritmo ed espressione, pensato per... Dalla Provincia di Chieti oltre 8,7 milioni per la viabilità e l’edilizia scolasticaNell’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 La Provincia di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ‘Play for the Future’, il calcio del domani e dell’inclusione: al via la seconda stagione; Centri Estivi Comunali 2026: al via le iscrizioni per sostenere famiglie e bambini durante l’estate; Faenza, al via Custodiamo il centro storico: manutenzione urbana ed inclusione al centro del progetto; LATINA | Al via la gara per la gestione dell’impianto Vincenzo D’Amico: sport, scuola e inclusione al centro del bando. Elenchi Fuori Graduatoria degli Istruttori Educativi Integrazione Scolastica e Ricreatori - anno scolastico 2025/2026 Si comunica che i candidati non presenti in graduatoria, che intendono comunicare la propria disponibilità per l’assunzione a tempo determinat - facebook.com facebook