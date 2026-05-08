Un accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran ha portato a un pagamento di 125 milioni di dollari. La questione riguardava questioni di politica internazionale e non la presenza di uranio o la situazione dei diritti nel paese. Si tratta di una transazione che ha attirato l’attenzione nel contesto delle relazioni tra le due nazioni. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e negoziati tra le parti coinvolte.

Il nero vince Poco prima dell’annuncio, alle 3:50 del mattino, qualcuno investe al ribasso. E realizza Il nero vince Poco prima dell’annuncio, alle 3:50 del mattino, qualcuno investe al ribasso. E realizza Che l’uranio e la libertà del popolo iraniano c’entrassero poco con l’ultima guerra americana era chiaro fin dall’inizio. Certo, c’è Israele e la sua volontà di consolidare il proprio dominio regionale. Ma non basta. Gli Stati Uniti oggi producono abbastanza petrolio da esportarlo, e la crisi del Golfo – con la chiusura di Hormuz – ha finito per favorire, guarda caso, proprio le big oil americane. Manca però un tassello: chi conosce in anticipo mosse e annunci del tycoon sta facendo soldi a palate.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Insider di governo, l’”accordo Usa-Iran” paga 125 milioni

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