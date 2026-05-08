Innovation Day Energia 2026 | Lazio punta su start up e transizione energetica

Il 7 maggio si è tenuto a Roma l’Innovation Day Energia 2026, organizzato dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova e della Rete degli Spazi. L’evento si è svolto all’Auditorium INAIL Antonio Maglio ed è stato dedicato a iniziative e progetti nel settore energetico, con un focus sulle start-up e sulla transizione energetica. Durante la giornata sono stati presentati diversi interventi e approfondimenti sul tema.

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Si è svolto il 7 maggio a Roma, presso l’Auditorium INAIL Antonio Maglio, l’Innovation Day Energia 2026, l’evento promosso dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e la Rete degli Spazi Attivi, dedicato alla promozione dell’innovazione nel settore cleantech e al rafforzamento dell’ecosistema regionale della transizione energetica. Una giornata di confronto ad alto valore strategico che ha coinvolto istituzioni, grandi gruppi industriali, startup e piccole e medie innovative (selezionate con avviso pubblico), investitori e centri di ricerca, con l’obiettivo di mettere a sistema competenze e tecnologie e creare nuove opportunità di mercato attraverso un fitto calendario di incontri tra gruppi industriali e start up.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Innovation Day Energia 2026: Lazio punta su start up e transizione energetica Notizie correlate Gse: Lega punta su Becchetti per guidare la transizione energetica e digitalizzazione del Paese.Il Gruppo Sviluppo Economico (Gse) continuerà ad essere un ente strategico all'interno dell'orbita politica della Lega. Leggi anche: Transizione energetica: incontro pubblico con la Comunità Energetica “Levante” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Innovation Day Energia 2026; Eventi e Formazione | Eventi | Innovation Day Energia 2026; Innovation Day Energia 2026: energia e innovazione per le imprese del Lazio; La Regione Lazio promuove l'innovation day energia 2026. La Regione Lazio promuove l'innovation day energia 2026A Roma l'Innovation Day Energia 2026. L'evento, promosso dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e la Rete degli Spazi Attivi, svoltosi oggi all'auditorium Inail Antonio Maglio, è stato dedicato ... ansa.it Innovation Day 2026: 13 nuovi brevetti e 30 progetti rafforzano la leadership tecnologica di Ansaldo EnergiaAnsaldo Energia celebra l’innovazione come motore strategico di crescita e competitività. In occasione dell’Innovation Day 2026, il Gruppo ha annunciato il deposito di 13 nuovi brevetti nel 2025, ... telenord.it La Regione Lazio promuove l'innovation day energia 2026. Angelilli, in fase internazionale complessa transizione energetica è decisiva #ANSA facebook L’Innovation Day Energia 2026, organizzato in collaborazione con Mito Technology, rientra nelle iniziative finanziate dal progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo” nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027 – OS1.3 x.com