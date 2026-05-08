Industriali l?assemblea elegge Genna presidente | scelto dal 97% dei votanti

Da ilmattino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’assemblea degli industriali, è stato eletto presidente con il supporto del 97% dei votanti. La nuova guida ha annunciato l’intenzione di rafforzare i rapporti con le istituzioni, mantenendo però autonomia e indipendenza. Lo scopo dichiarato è rappresentare le imprese senza influenze esterne, puntando a un dialogo diretto e trasparente con le autorità competenti.

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«L’Unione Industriali punterà a riallacciare con tutte le istituzioni un rapporto diretto, ma autonomo e indipendente: teso esclusivamente alla rappresentanza delle imprese nel loro complesso». È un passaggio, molto esplicito, della relazione del neopresidente dell’Associazione, Vittorio Genna, eletto ieri pomeriggio come previsto dall’assemblea dei soci di Palazzo Partanna con il 97% dei voti. Un’indicazione che Genna ha sostanziato, in modo altrettanto netto (come del resto aveva fatto anche in “campagna elettorale”) a proposito del confronto da sviluppare con i maggiori enti del territorio. La Regione, ad esempio: «Non è possibile che la...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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