Industriali l?assemblea elegge Genna presidente | scelto dal 97% dei votanti

Durante l’assemblea degli industriali, è stato eletto presidente con il supporto del 97% dei votanti. La nuova guida ha annunciato l’intenzione di rafforzare i rapporti con le istituzioni, mantenendo però autonomia e indipendenza. Lo scopo dichiarato è rappresentare le imprese senza influenze esterne, puntando a un dialogo diretto e trasparente con le autorità competenti.

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«L’Unione Industriali punterà a riallacciare con tutte le istituzioni un rapporto diretto, ma autonomo e indipendente: teso esclusivamente alla rappresentanza delle imprese nel loro complesso». È un passaggio, molto esplicito, della relazione del neopresidente dell’Associazione, Vittorio Genna, eletto ieri pomeriggio come previsto dall’assemblea dei soci di Palazzo Partanna con il 97% dei voti. Un’indicazione che Genna ha sostanziato, in modo altrettanto netto (come del resto aveva fatto anche in “campagna elettorale”) a proposito del confronto da sviluppare con i maggiori enti del territorio. La Regione, ad esempio: «Non è possibile che la...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Industriali, l?assemblea elegge Genna presidente: scelto dal 97% dei votanti Notizie correlate Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali di NapoliNapoli, 11 marzo 2026 – Cambio della guardia all’Unione degli industria di Napoli. Leggi anche: Unione Industriali Napoli, il consiglio generale designa presidente Vittorio Genna Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Industriali, l’assemblea elegge Genna presidente: scelto dal 97% dei votanti; Eni, l’assemblea nomina i nuovi vertici: al via l’era Descalzi-Di Foggia; Efficienza energetica per le imprese: intesa industriale triennale; Eni nomina Giuseppina Di Foggia presidente: cosa cambia nel Cda e perché il voto chiude il dossier Terna. Industriali, l’assemblea elegge Genna presidente: scelto dal 97% dei votanti«L’Unione Industriali punterà a riallacciare con tutte le istituzioni un rapporto diretto, ma autonomo e indipendente: teso esclusivamente alla rappresentanza ... ilmattino.it Meloni bacchetta Bruxelles davanti agli industriali: Rimuova i suoi dazi interni. All’assemblea anche la presidente del Parlamento Ue MetsolaBologna, 27 maggio 2025 - Ha voluto esserci, dice, anche se aveva altri impegni. All’assemblea di Confindustria, effettivamente, non può mancare la presidente del Consiglio, soprattutto se entrambe le ... quotidiano.net KL SERVIZI: Sgomberi & Smaltimento Hai bisogno di spazio Ecco cosa facciamo per te: Sgomberi completi civili ed industriali Smaltimento certificato Lavori di Strip Out Noleggio Cassoni scarrabili Chiedi un preventivo gratis su WhatsApp: 37 facebook #DanielaFumarola: «Il Fondo Monetario Internazionale ha usato parole nette: siamo di fronte al rischio della più grande crisi energetica dell’epoca moderna, più grave di quella del 1974 che cambiò un’intera stagione delle relazioni industriali e della politica e x.com