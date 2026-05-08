Incontro papa-Rubio | cala la tensione restano le divergenze

Un incontro tra il Papa e un rappresentante politico è stato descritto dalla Santa Sede come «amichevole e costruttivo», mentre fonti degli Stati Uniti hanno affermato che le relazioni sono «solide» e che c’è un «impegno comune per la pace». La riunione ha portato a un abbassamento della tensione, anche se le divergenze tra le parti restano evidenti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha indicato cambiamenti significativi nelle posizioni di entrambe le parti.

Santa Pazienza Comunicati finali calibrati sull’impegno per la pace. Ma proprio dopo il colloquio gli Usa annunciano nuove sanzioni a Cuba Santa Pazienza Comunicati finali calibrati sull’impegno per la pace. Ma proprio dopo il colloquio gli Usa annunciano nuove sanzioni a Cuba Un incontro definito «amichevole e costruttivo» dalla Santa Sede, mentre fonti statunitensi parlano di «relazioni solide» e di un «impegno comune per la pace». Dietro il linguaggio felpato della diplomazia si intravede però un dato politico preciso: l’udienza di ieri in Vaticano tra Leone e il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha avuto la funzione di congelare una tensione crescente, descritta nelle ultime ore come concreta dentro e fuori le mura vaticane.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Udienza #Papa- #Rubio. Fonti USA “Incontro amichevole e costruttivo. È stata confermata la solidità delle relazioni tra USA e Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana”. x.com