Incontri educativi per adolescenti al San Bernardo

Sono stati organizzati incontri educativi rivolti agli adolescenti presso il centro San Bernardo. L’obiettivo è coinvolgere i giovani attraverso un linguaggio più vicino alla loro realtà, facilitando il dialogo e la comprensione. L’iniziativa si concentra su momenti di confronto diretto, con attività pensate per stimolare l’interesse e la partecipazione dei ragazzi. Le sessioni si svolgono in un ambiente informale, con l’intento di creare un clima di ascolto e confronto tra adulti e giovani.

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Un progetto che prova a parlare ai ragazzi usando linguaggi vicini ai ragazzi stessi. È stato presentato ieri pomeriggio, nella sala Santa Monica dell’oratorio San Bernardo, “ Obiettivo adolescenza: in volata verso la vita ”, il nuovo percorso educativo promosso dal Doposcuola San Bernardo con il sostegno di Bcc Lodi e una rete di realtà territoriali. Si svilupperà con incontri settimanali a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico. Al centro del progetto ci sono le soft skills, ma soprattutto i temi dell’ affettività, della comunicazione e delle relazioni. "I ragazzi hanno urgenza e bisogno di parlare di queste tematiche – è stato spiegato da Alice Tuccitto, educatrice del Doposcuola, durante l’incontro – ma senza limitarsi ai classici incontri formali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incontri educativi per adolescenti al San Bernardo Notizie correlate Cilento: al via “Essere Genitori di Adolescenti”, il ciclo di incontri dedicato al sostegno delle famiglieLa Fondazione Matteo e Claudina de Stefano rinnova il suo impegno sul territorio attraverso lo Sportello d’Ascolto di Agropoli, per la terza edizione... Adolescenti, questi alieni: 36 incontri in biblioteca tra famiglie ed esperti"Adolescenti: questi alieni": fino al 13 maggio Milano si interroga con un ciclo di incontri per chi accompagna l’adolescente nel suo percorso di...