inclusione protagonista alle uefa futsal champions league finals 2026

Le UEFA Futsal Champions League Finals 2026 si tengono alla Vitrifrigo Arena dal 8 al 10 maggio. La competizione include iniziative per migliorare l’accessibilità e integra tecnologie innovative. La manifestazione coinvolge diverse squadre e attrae un pubblico internazionale. La durata dell’evento si conclude venerdì 10 maggio, con incontri che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e inclusione.

In programma fini al 10 maggio. Le UEFA Futsal Champions League Finals 2026, in programma da oggi, 8 maggio, fino al 10 alla Vitrifrigo Arena, puntano anche su accessibilità e innovazione. Per la prima volta, infatti, la competizione offrirà un servizio di audiodescrizione dedicato alle persone cieche e ipovedenti, permettendo di seguire le partite in modo ancora più coinvolgente e inclusivo. Il servizio sarà disponibile durante le semifinali — Cartagena contro Sporting CP e Palma Futsal contro Etoile Lavalloise — oltre che nelle finali per il titolo e per il terzo posto. A rendere possibile l’iniziativa è la tecnologia Connect Me Too, già utilizzata con successo in diversi eventi sportivi nazionali e internazionali.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Os semifinalistas da UEFA Futsal champions League 25/26

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