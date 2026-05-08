Incidente nei pressi di Santa Maria di Castellabate due feriti | si indaga

Stamattina nei pressi di Santa Maria di Castellabate si è verificato un incidente sulla Via del Mare, coinvolgendo due veicoli. A seguito dello scontro, due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente, che si sono verificate in un tratto stradale molto trafficato. Non sono state ancora rese note ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto.

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Brutto incidente, stamattina, nei pressi di Santa Maria di Castellabate, sulla Via del Mare: per cause da accertare, due veicoli si sono scontrati. Due feriti i feriti condotti presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Accertamenti in corso, dunque, da parte della Polizia Municipale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Furto di rame nei pressi del Santuario di Maria Santissima della Selice: si indagaLadri in azione nei giorni scorsi a Corleto Monforte, in località Santa Maria: è stato rubato del rame da alcuni canali nei pressi del Santuario di... Turchia: tre morti e due feriti in una sparatoria nei pressi del consolato di Israele a IstanbulAlmeno persone sono state uccise e due agenti di polizia sono rimasti feriti oggi, martedì 7 aprile 2026, nel corso di una sparatoria avvenuta vicino... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e si ribalta: dopo l'impatto il veicolo ha preso fuoco; Tragico incidente, moto fuori controllo: muore 26enne; Auto a GPL in fiamme sulla E45 nei pressi dello svincolo per Acquasparta; Scontro fra auto e moto a Ravazzone, morto un ragazzo di 29 anni. Incidente a Capua, moto incastrata tra le ruote di un camion: morto turista di 56 anniDrammatico incidente, nella tarda mattinata di ieri, nella periferia capuana, sulla Nazionale per Santa Maria Capua Vetere, all'altezza del quadrivio Caputo. Un turista, originario ... ilmattino.it Moticiclista finisce sotto le ruote di un camionTragico incidente stradale nel pomeriggio a Capua, nei pressi del quadrivio Caputo, lungo la Nazionale in direzione Santa Maria Capua Vetere. Un motociclista di 56 anni, di origini cecoslovacche, ha p ... ilfattovesuviano.it Ospedale Civile Santa Maria Di Terni - Reparto Pediatria - facebook.com facebook