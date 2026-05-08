Un incidente aereo in Cina ha causato la morte di 132 persone. Prima dello schianto di un Boeing 737, si è verificata una lite tra i piloti all’interno della cabina di pilotaggio. La compagnia aerea ha confermato che c’è stata una discussione tra i membri dell’equipaggio prima dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui dettagli della vicenda.

Nuovi sviluppi sul tragico incidente aereo avvenuto in Cina nel 2022, in cui sono morte 132 persone. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lo schianto sarebbe avvenuto per mano di uno dei tre piloti presenti in cabina che avrebbe deliberatamente spento i motori e condannato i passeggeri. Gli altri due avrebbero provato, invano, a far risalire l’aereo e tra di loro sarebbe scoppiata una lite. Incidente aereo in Cina Dopo anni di indagini e ricostruzioni, è più chiara la dinamica del tragico incidente aereo avvenuto in Cina il 21 marzo 2022 e in cui hanno perso la vita 132 persone in quella che è ritenuta la più grande sciagura aerea degli ultimi 30 anni nel Paese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente aereo in Cina, lite tra piloti prima dello schianto del Boeing 737 China Eastern: tensione in cabina

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