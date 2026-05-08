Un’indagine rivela che l’Università Bauman si occupa di addestrare studenti nel settore dell’informatica, con particolare attenzione alla creazione di malware personalizzati. Il Dipartimento 4 dell’ateneo svolge corsi riservati, guidati da docenti con ruoli militari, che insegnano tecniche avanzate di hacking e cyberwarfare. Le attività si svolgono in ambienti chiusi e con programmi di formazione specifici, senza dettagli pubblici sui partecipanti o sugli obiettivi finali.

? Punti chiave Come viene addestrato il Dipartimento 4 a creare malware personalizzati?. Chi sono i docenti militari che guidano le lezioni segrete?. Quali unità d'élite ricevono i diplomati specializzati in guerra ibrida?. Come si trasforma la ricerca accademica in un'arma di sabotaggio?.? In Breve Oltre duemila documenti interni rivelano il Dipartimento 4 tra il 2022 e il 2024.. Docenti come il generale Viktor Netyksho e Yuri Shikolenko gestiscono i corsi.. Diplomati sono collegati alle unità militari russe 29155 e 74455 Sandworm.. Kirill Stupakov insegna tecniche di intercettazione radio e uso di microcamere.. Tra il 2022 e il 2024, oltre duemila documenti interni dell’Università Bauman di Mosca hanno rivelato l’esistenza del Dipartimento 4, una struttura riservata dedicata al reclutamento e all’addestramento per il Gru.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta: l’Università Bauman forma hacker per l’intelligence russa

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Un’inchiesta del Guardian svela il Dipartimento 4 della Bauman di Mosca: una scuola segreta del GRU che addestra i migliori studenti a hacking, cyber-spionaggio, ingerenze elettorali e disinformazione per le operazioni militari russe nel mondo. - facebook.com facebook