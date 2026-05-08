Inchiesta arbitri Schenone ascoltato dalla Procura | riflettori sulle designazioni legate all’Inter

La Procura di Milano ha ascoltato per tre ore il dirigente di un club di calcio in merito alle designazioni arbitrali della scorsa stagione. L’interrogatorio si inserisce nell’ambito di un’indagine che si concentra sulle decisioni prese dagli arbitri nelle partite di Serie A, con particolare attenzione alle partite che hanno coinvolto l’Inter. Le autorità investigative vogliono fare chiarezza sulle scelte arbitrali e sui possibili collegamenti con le designazioni.

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