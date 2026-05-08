inchiesta arbitri il ruolo e il coinvolgimento di riccardo pinzani e andrea butti

Un’indagine riguarda il coinvolgimento di due arbitri di livello nazionale in un’indagine che sta influenzando i vertici del calcio italiano. Le indagini si concentrano su eventuali irregolarità e sul ruolo svolto dai due ufficiali di gara. La vicenda si aggiunge a un quadro di inchieste in corso che stanno scuotendo l’ambiente calcistico nel paese. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi.

Il terremoto che sta scuotendo i vertici del calcio italiano si arricchisce di nuovi capitoli. L’inchiesta condotta dalla Procura, guidata dal PM Marcello Ascione, sta progressivamente allargando il proprio raggio d’azione, spostando l’attenzione dai singoli episodi di campo alla complessa rete di relazioni tra club, Lega Serie A e classe arbitrale. In questo contesto, emergono con forza i nomi di due figure chiave: Riccardo Pinzani e Andrea Butti. Il ruolo di Riccardo Pinzani: l’anello di congiunzione. Riccardo Pinzani, ex fischietto e oggi figura dirigenziale con un passato recente nell’organigramma di club di primo piano (noto il suo ruolo come Referee Manager ), è finito sotto la lente degli inquirenti per la sua funzione di “ponte”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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