Inchiesta arbitri e il presunto patto a San Siro | quale è stato il ruolo del manager dell’Inter Schenone?

Un’indagine sul sistema arbitrale ha portato alla luce una conversazione intercettata che coinvolge il manager di una squadra di calcio, con riferimenti a un presunto accordo a San Siro. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia avviata per analizzare eventuali irregolarità nelle decisioni degli arbitri. Le intercettazioni sono state rese pubbliche e stanno ora al centro di ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.

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Milano, 8 maggio 2026 – La circostanza, da approfondire nell’inchiesta sul sistema arbitrale, è emersa dalle intercettazioni. All’incontro del 2 aprile dell’anno scorso, al bar dello stadio di San Siro, sfociato in una presunta “combine” su due designazioni arbitrali, avrebbe partecipato anche Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, oltre all’ autosospeso designatore Gianluca Rocchi, indagato per in frode sportiva “in concorso con altre persone”. Un ipotetico “patto“ su cui Schenone (non indagato) potrà fornire le sue spiegazioni, rispondendo alle domande del pm Maurizio Ascione che lo ha convocato come testimone. Domande che potrebbero vertere anche sui suoi rapporti con Rocchi, e su quelle designazioni arbitrali al centro dell’inchiesta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri e il presunto patto a San Siro: quale è stato il ruolo del manager dell’Inter Schenone? Notizie correlate Inchiesta arbitri, la Procura indaga sul presunto incontro a San Siro: presente Schenone con Rocchi?Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como,... Inchiesta arbitri, spunta il "Patto di San Siro": un dirigente dell'Inter convocato in ProcuraL'inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano si arricchisce di un nuovo, pesante capitolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? Le incognite sul vertice durante Milan-Inter; Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con colleghi'; Inchiesta arbitri, spunta il Patto di San Siro: un dirigente dell'Inter convocato in Procura; Inchiesta arbitri, Rocchi e l'incontro a San Siro. Per gli inquirenti si può capire chi c'era. Inchiesta arbitri, la procura indaga su un presunto incontro tra Rocchi il manager dell'InterRicostruendo con intercettazioni e testimonianze i contatti di Rocchi, gli inquirenti lavorano all'ipotesi che all'incontro potrebbe aver preso parte anche Schenone. L'indagine, però, punta a ... ansa.it Inchiesta arbitri, il pm indaga su un presunto incontro Rocchi-Schenone. Sotto la lente anche le pretese dei clubAgli atti, come già si era saputo, tra le intercettazioni ce n'è una tra Rocchi e Gervasoni su sospette pressioni e sul presunto incontro allo stadio per la combine, in cui si faceva riferimento a ... ilfattoquotidiano.it Da San Siro al Duomo: l'Inter prepara la parata scudetto di domenica 17 maggio #SkySport #SkySerieA x.com ULTIM’ORA, Barzaghi (Sky): “Il pullman celebrativo dell’Inter sarà dopo la partita con il Verona e farà il tragitto San Siro-Duomo. Partenza dopo la consegna della coppa allo stadio, percorso più corto rispetto a quello di 2 anni fa e arrivo previsto per le 22.30 - facebook.com facebook