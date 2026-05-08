Oggi a Milano si è svolta l'audizione di Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri per l'Inter, davanti al pubblico ministero. La sua testimonianza riguarda un incontro avuto con l'ex presidente della Serie A a San Siro. L'attenzione si concentra sulla presenza di Schenone e sul suo ruolo nel contesto delle indagini legate alla gestione arbitrale. Nessun dettaglio è stato rivelato sui contenuti dell'interrogatorio.

Milano – Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, ascoltato oggi, come testimone non indagato, in Procura a Milano dal pm Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi accusato di concorso in frode sportiva. I fari sono puntati sull’ormai noto incontro "presso lo stadio San Siro" del 2 aprile 2025 per una presunta "combine" su due designazioni arbitrali. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, in occasione del raduno precampionato a Cascia, 5 agosto 2025. ANSABASILIETTI Le accuse nei confronti di Rocchi .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri e il nodo dell’incontro con Rocchi a San Siro, il manager dell’Inter Schenone davanti al pm come testimone

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