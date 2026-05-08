Incendio Startech | fermato l’uomo sorpreso dalle telecamere

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato dopo che le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre avrebbe dato fuoco a un locale collegato a Startech. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato dispositivi informatici nella sua abitazione. La Digos e i carabinieri sono intervenuti in un blitz coordinato, ma al momento non ci sono dettagli sulle eventuali prove raccolte o su cosa si cercasse esattamente.

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? Domande chiave Cosa nascondevano i dispositivi informatici sequestrati nella casa dell'indagato?. Perché la Digos è intervenuta insieme ai carabinieri nel blitz?. Come si collegano i simboli delle Brigate Rosse all'incendio Startech?. Chi altro potrebbe essere coinvolto negli attacchi alla Rai e al Piccolo?.? In Breve Sostitretto Federico Frezza coordina le indagini presso la Procura di Giuliana.. Indagini Digos su possibili legami con incendi Rai e danni a Il Piccolo.. Perquisizioni in via Ghirlandaio portano al sequestro di dispositivi informatici.. Sospetto coinvolgimento Brigate Rosse tramite volantini rinvenuti durante il blitz.. I carabinieri della stazione di Borgo San Sergio hanno fermato un uomo di cinquant’anni di origini siciliane nella giornata di ieri, 7 maggio, in seguito all’incendio alla Startech.🔗 Leggi su Ameve.eu

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