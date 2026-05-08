Incendio Startech | fermato l’uomo sorpreso dalle telecamere

Un uomo è stato fermato dopo che le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre avrebbe dato fuoco a un locale collegato a Startech. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato dispositivi informatici nella sua abitazione. La Digos e i carabinieri sono intervenuti in un blitz coordinato, ma al momento non ci sono dettagli sulle eventuali prove raccolte o su cosa si cercasse esattamente.

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? Domande chiave Cosa nascondevano i dispositivi informatici sequestrati nella casa dell'indagato?. Perché la Digos è intervenuta insieme ai carabinieri nel blitz?. Come si collegano i simboli delle Brigate Rosse all'incendio Startech?. Chi altro potrebbe essere coinvolto negli attacchi alla Rai e al Piccolo?.? In Breve Sostitretto Federico Frezza coordina le indagini presso la Procura di Giuliana.. Indagini Digos su possibili legami con incendi Rai e danni a Il Piccolo.. Perquisizioni in via Ghirlandaio portano al sequestro di dispositivi informatici.. Sospetto coinvolgimento Brigate Rosse tramite volantini rinvenuti durante il blitz.. I carabinieri della stazione di Borgo San Sergio hanno fermato un uomo di cinquant’anni di origini siciliane nella giornata di ieri, 7 maggio, in seguito all’incendio alla Startech.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio Startech: fermato l’uomo sorpreso dalle telecamere Notizie correlate Incendio alla Startech e volantini delle Brigate rosse: blitz dei carabinieri in borghese, fermato un uomoTroppo presto per capire se gli episodi sono collegati, ma la presenza del personale della Digos, oltre a quella dei carabinieri che l'hanno fermato,... Volterra, fermato per un controllo stradale: uomo sorpreso a bordo di una vettura rubataUn vasto servizio di controllo del territorio è stato attuato nella mattinata di domenica 19 aprile dai carabinieri che ha interessato i comuni di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio alla Startech e volantini delle Brigate rosse: blitz dei carabinieri in borghese, fermato un uomo; Dalla Startech al Piccolo: fermato un uomo, la Digos indaga sul possibile filo unico; Trieste, fermato un uomo nell’indagine sull’incendio alla Startech; TRIESTE | BLITZ DEI CARABINIERI: PRESO L’UOMO SOSPETTATO DELL’ATTENTATO ALLA STARTECH. Incendio alla Startech e volantini delle Brigate rosse: blitz dei carabinieri in borghese, fermato un uomoL'operazione, coordinata dal sostituto procuratore Federico Frezza, è stata condotta dai militari della stazione di Borgo San Sergio. Presente anche personale della Digos, in quanto potrebbero essere ... triesteprima.it Doppio incendio doloso alla StartechÈ successo questa mattina: i roghi, ancora non alti, sono stati domati dalla sicurezza con gli estintori. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia di Stato: indagano i militari dell'Arma. Non ... triesteprima.it Negli uffici della Procura di Trieste sono state appena depositate tre nuove informative dei carabinieri e della polizia su altrettanti episodi: l’attentato di sabato mattina alla StarTech in zona industriale, l’incendio di domenica pomeriggio nel terreno della Rai in - facebook.com facebook