Inaugurazione con il botto per un nuovo locale a San Giovanni
Giovedì 7 maggio si è trasformato in un giorno di grande attenzione per un nuovo locale a San Giovanni al Natisone, che ha deciso di inaugurare con un evento speciale. La serata ha attirato numerose persone, creando un’atmosfera festosa e vivace nel centro del paese. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti locali, mentre il locale ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico.
Giovedì 7 maggio doveva essere semplicemente il giorno della nuova partenza per un locale di San Giovanni al Natisone. E invece, nel giro di appena cinque minuti, l'evento festoso si è trasformato in un episodio che difficilmente verrà dimenticato dalla nuova gestione della Campagnola Taverna.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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