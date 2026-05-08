Inaugurazione con il botto per un nuovo locale a San Giovanni

Giovedì 7 maggio si è trasformato in un giorno di grande attenzione per un nuovo locale a San Giovanni al Natisone, che ha deciso di inaugurare con un evento speciale. La serata ha attirato numerose persone, creando un’atmosfera festosa e vivace nel centro del paese. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti locali, mentre il locale ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico.

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Giovedì 7 maggio doveva essere semplicemente il giorno della nuova partenza per un locale di San Giovanni al Natisone. E invece, nel giro di appena cinque minuti, l'evento festoso si è trasformato in un episodio che difficilmente verrà dimenticato dalla nuova gestione della Campagnola Taverna.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Ventennale di Horti Tergestini: la partenza è col botto, folla a San GiovanniGrande affluenza di pubblico e visitatori alla ventesima edizione di Horti Tergestini, la grande mostra mercato di fiori, piante e artigianato che... Marèa: prende il largo il nuovo progetto di Emanuel Pio Sibilio, l'inaugurazione del nuovo locale sul CarmineE' in programma il 6 Maggio, l’inaugurazione di Marea, il nuovo progetto gastronomico salernitano firmato dallo chef Emanuel Pio Sibilio e da Anna...