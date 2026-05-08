Inaugurati all' Arcella 64 nuovi alloggi grazie alla collaborazione tra Ater e Comune

Oggi, 8 maggio, è stato inaugurato un nuovo complesso residenziale in via Santa Francesca Cabrini, nel quartiere Arcella. L'evento ha visto la presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti di Ater Padova. Complessivamente, sono stati realizzati 64 alloggi destinati all'edilizia popolare grazie a una collaborazione tra Ater e il Comune. La cerimonia si è svolta nel cuore di uno dei quartieri più popolari della città.

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Oggi 8 maggio è un giorno importante per l'edilizia popolare. E' stato inaugurato, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti di Ater Padova, il nuovo complesso residenziale di via Santa Francesca Cabrini, nel cuore del quartiere Arcella. Un intervento da 8,5 milioni di euro che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Rieti, nuovi alloggi e sicurezza sismica: la metamorfosi dell’AterL’Ater ha risposto ufficialmente alle segnalazioni riguardanti i cantieri in via Minervini e via Colelli a Rieti, fornendo un quadro dettagliato del... Bagnacavallo, inaugurati i nuovi alloggi di edilizia sociale a canone calmierato: saranno proposti a giovani lavoratoriSei nuovi alloggi di edilizia sociale a canone concordato destinati a giovani lavoratrici e lavoratori tra i 18 e i 40 anni e alle loro famiglie, per...