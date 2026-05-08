Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto hanno condiviso dettagli sul loro lavoro nella serie televisiva In Utero, spiegando come hanno affrontato le riprese e le scelte artistiche. Hanno parlato dei temi trattati e delle difficoltà incontrate durante la produzione, offrendo uno sguardo diretto sul processo creativo e sulle caratteristiche della serialità. Entrambi hanno descritto le proprie esperienze senza commenti su aspetti esterni o opinioni personali.

Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto, regista e interprete di In Utero, ci hanno raccontato come hanno affrontato questa serie e i pregi di questo tipo di produzioni. Dall'8 maggio su HBO Max è disponibile In Utero, produzione italiana ad opera di Cattleya che parla di un tema tanto delicato quanto sentito: la genitorialità assistita. Con la direzione artistica di Maria Sole Tognazzi, che si è occupata anche della regia dei primi quattro episodi (per poi cedere le redini a Nicola Sorcinelli), questa serie punta a far riflettere lo spettatore attraverso il racconto di varie situazioni, tutte sfumature di una stessa tematica centrale che si presenta così in tutta la sua incredibile complessità.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - In Utero: Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialità

Notizie correlate

“In Utero”, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio CastellittoSergio Castellitto è il volto principale di “In Utero”, la nuova serie che debutterà su HBO Max l’8 maggio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: In Utero: Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialità; Cinema, tra Parigi e Roma si gira Iside di Maria Sole Tognazzi; In Utero, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio Castellitto; Cos'è la famiglia tradizionale?: Castellitto e Tognazzi parlano di 'In utero'.

In Utero: Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialitàMaria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto, regista e interprete di In Utero, ci hanno raccontato come hanno affrontato questa serie e i pregi di questo tipo di produzioni. movieplayer.it

In Utero, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio CastellittoSergio Castellitto è il volto principale di In Utero, la nuova serie che debutterà su HBO Max l’ 8 maggio. Il progetto, ideato da Margaret Mazzantini e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcin ... superguidatv.it

Ieri ad Ariccia, nella suggestiva Piazza di Corte, si sono svolte le riprese del film Iside, diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Monica Bellucci. Il progetto, iniziato il 23 aprile a Parigi, prosegue tra i Castelli Romani e Roma. Nel cast figurano anche Jas - facebook.com facebook

L’8 maggio su Hbi Max arriva In Utero, la nuova serie originale italiana. L’attrice racconta il rapporto con la regista Maria Sole Tognazzi, con Sergio Castellitto, ed esplora le responsabilità della recitazione e dell’essere madre x.com