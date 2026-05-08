In Utero | Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialità

Da movieplayer.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto hanno condiviso dettagli sul loro lavoro nella serie televisiva In Utero, spiegando come hanno affrontato le riprese e le scelte artistiche. Hanno parlato dei temi trattati e delle difficoltà incontrate durante la produzione, offrendo uno sguardo diretto sul processo creativo e sulle caratteristiche della serialità. Entrambi hanno descritto le proprie esperienze senza commenti su aspetti esterni o opinioni personali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto, regista e interprete di In Utero, ci hanno raccontato come hanno affrontato questa serie e i pregi di questo tipo di produzioni. Dall'8 maggio su HBO Max è disponibile In Utero, produzione italiana ad opera di Cattleya che parla di un tema tanto delicato quanto sentito: la genitorialità assistita. Con la direzione artistica di Maria Sole Tognazzi, che si è occupata anche della regia dei primi quattro episodi (per poi cedere le redini a Nicola Sorcinelli), questa serie punta a far riflettere lo spettatore attraverso il racconto di varie situazioni, tutte sfumature di una stessa tematica centrale che si presenta così in tutta la sua incredibile complessità.🔗 Leggi su Movieplayer.it

in utero maria sole tognazzi e sergio castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialit224
© Movieplayer.it - In Utero: Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialità

Notizie correlate

“In Utero”, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio CastellittoSergio Castellitto è il volto principale di “In Utero”, la nuova serie che debutterà su HBO Max l’8 maggio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: In Utero: Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialità; Cinema, tra Parigi e Roma si gira Iside di Maria Sole Tognazzi; In Utero, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio Castellitto; Cos'è la famiglia tradizionale?: Castellitto e Tognazzi parlano di 'In utero'.

maria sole tognazzi in utero maria soleIn Utero: Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto raccontano le sfide e i pregi della serialitàMaria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto, regista e interprete di In Utero, ci hanno raccontato come hanno affrontato questa serie e i pregi di questo tipo di produzioni. movieplayer.it

maria sole tognazzi in utero maria soleIn Utero, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio CastellittoSergio Castellitto è il volto principale di In Utero, la nuova serie che debutterà su HBO Max l’ 8 maggio. Il progetto, ideato da Margaret Mazzantini e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcin ... superguidatv.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.