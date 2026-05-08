In un video il cuore malato del piccolo Domenico su un tavolo | l' altro era ancora nel box

Un video mostra il cuore del piccolo Domenico Caliendo, ancora battente, posato su un tavolo. Dal dialogo tra i sanitari si ascolta che l’altro cuore, proveniente da Bolzano, era ancora nel box chiuso. Il cuore di Domenico si trovava nel momento della registrazione già fuori dal suo corpo. L’audio rivela che si trattava di un intervento di donazione in corso.

Un video mostra il cuore del piccolo Domenico Caliendo, ancora pulsante, mentre si comprende dall'audio e dal colloquio tra i sanitari presenti che quello del donatore era ancora nel box chiuso, arrivato da Bolzano. Si tratta di uno dei video acquisiti dai carabinieri del NAS, e visionato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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