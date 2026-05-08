Stasera si conclude la stagione di Serie B, lasciando ancora molte questioni aperte. La classifica finale dipenderà dai risultati di questa ultima giornata, senza certezza su chi otterrà la promozione diretta o la retrocessione immediata. Oltre al Venezia, ci sono altre squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione o per conquistare i posti promozione. La tensione è alta e le decisioni arriveranno solo dopo il fischio finale.

Stasera c'è l'ultima giornata e non si sa chi vincerà, chi (oltre al Venezia) andrà subito in Serie A, chi direttamente in Serie C e chi agli spareggi Stasera alle 20:30 si giocherà l’ultima giornata di Serie B, con tutte e 10 le partite in contemporanea. Le squadre giocheranno tutte alla stessa ora per evitare che chi gioca dopo possa essere avvantaggiato dal conoscere i risultati di chi ha già giocato. In particolare stasera, visto che molte cose sono ancora incerte: sia nelle prime posizioni (compresa la prima) che nelle ultime. È abbastanza normale che in Serie B molte cose siano ancora in bilico a una giornata dal termine. È infatti un torneo dove solo 7 posizioni su 20 (quelle tra il nono e il quindicesimo posto) non hanno conseguenze concrete.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Serie B è ancora quasi tutto da decidere

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