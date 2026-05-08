Negli ultimi giorni, i media internazionali come il Financial Times e Le Monde hanno pubblicato articoli sulla diminuzione del supporto popolare al governo in Russia e sulla preoccupazione crescente tra i vertici del regime. In Italia, invece, si registra ancora una scarsa attenzione su questi temi e poche discussioni sul possibile futuro politico nel paese. La situazione in Russia sembra essere al centro di un’attenzione crescente, mentre in Italia il tema non viene ancora approfondito.

Da giorni si susseguono sulla stampa internazionale, dal Financial Times al Monde, articoli sulla crisi di consensi del regime putiniano e la crescente paranoia del suo capo. Il tema è affrontato ora anche dall’ Economist, dove un «ex alto funzionario del governo russo» dipinge un quadro piuttosto diverso da quello che siamo abituati a leggere sulla stampa italiana, per non parlare dei talk show. L’incipit è efficacissimo: «È cominciata non come un evento ma come una sensazione, percepita nello stesso momento ovunque: Vladimir Putin ha portato la Russia in un vicolo cieco (.). La sua prima manifestazione è uno slittamento nel linguaggio usato da alti funzionari, governatori regionali e imprenditori: hanno smesso di usare la prima persona plurale quando parlano di quel che fanno le istituzioni nel paese».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Russia si comincia a pensare al dopo Putin, in Italia ancora no

La risposta dura di Putin a una giornalista americana #putin

Notizie correlate

Iran, l’Occidente comincia a pensare al dopoSi apprende che nella guerra mossa da Trump, quindi non dal governo USA come organo sovrano, nei confronti della assise degli Ayatollah iraniani, di...

Leggi anche: La guerra delle tregue tra Russia e Ucrania, Zelensky comincia il 6: "Vediamo se Putin è serio". Lo zar tra bunker e controlli "teme il golpe"

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Scenari | In Russia si comincia a pensare al dopo Putin, in Italia ancora no; RUSSIA Censura e autocensura in Russia; Biennale di Venezia, si dimette l'intera giuria dopo le polemiche su Russia e Israele. E ora Buttafuoco pensa a una rivoluzione; Biennale, tensioni per la partecipazione di Russia e Israele: Quando il dialogo finisce, comincia la guerra.

Ucraina-Russia, una parata senza vittorie per Putin: svanisce l'immagine di uomo forte x.com

C'è anche l'ambasciata italiana tra gli obiettivi di una possibile ritorsione della Russia qualora vi fossero attacchi ucraini durante la parata militare del 9 maggio. Il servizio della tv di Stato russa Rossiya-1 (VIDEO) facebook