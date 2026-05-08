In ricordo di Sergio Longoni l’angelo della montagna | Aiutò tanti non lo disse a nessuno

A Barzanò, in provincia di Lecco, si è svolta una commemorazione per Sergio Longoni, conosciuto come l’angelo della montagna. La sua figura viene ricordata per le molteplici occasioni in cui ha prestato assistenza senza mai cercare riconoscimenti pubblici. Le testimonianze raccolte descrivono un uomo che ha aiutato numerose persone in modo discreto, lasciando un segno indelebile nel ricordo di chi lo ha incontrato.

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Barzanò (Lecco), 8 maggio 2026 – “Chissà quante persone ha aiutato e nemmeno lo sapremo”. Sono tanti gli esempi di generosità silenziosa che alimentano il ricordo di Sergio Longoni ora che non c’è più. A pochi giorni dalla scomparsa dell’imprenditore che, partendo dal centro di Barzanò, nella Brianza Lecchese, ha creato un impero di negozi dedicati allo sport, emergono diverse voci che raccontano un altruismo tutt’altro che messo in mostra, ma che ha contribuito a cambiare la vita di tante persone non solo a Lecco e in Brianza, ma anche fra le valli dell’Himalaya, ad Haiti e in altri parti del mondo. “Iniziò nel 2014, quando nel crollo della seraccata dell’Ice fall sull’Everest (un labirinto di ghiaccio nel quale i portatori locali sono costretti a passare), morirono sedici sherpa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In ricordo di Sergio Longoni, l’angelo della montagna: “Aiutò tanti, non lo disse a nessuno” Notizie correlate Leggi anche: L’imprenditore della montagna. Addio a Sergio Longoni: "Spirito innovativo e visionario" Addio a Sergio Longoni: la passione per la montagna, le figlie, la catena di negoziIl mondo dell'imprenditoria e della montagna piange la scomparsa di Sergio Longoni, 83 anni, l’uomo che ha saputo trasformare la passione per le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morto a 83 anni Sergio Longoni, il fondatore di DF Sport Specialist; Addio all’imprenditore Sergio Longoni, un nome per lo sport in tutta la Brianza; Addio a Sergio Longoni, un grande per lo sport; E' morto Sergio Longoni, alpinista e imprenditore visionario della montagna. In ricordo di Sergio Longoni, l’angelo della montagna: Aiutò tanti, non lo disse a nessunoA pochi giorni dalla morte dell’imprenditore di Barzanò, nel Lecchese, emergono i numerosi progetti finanziati con riserbo: Dall’Himalaya ad Haiti. In Nepal non ci andò mai, ma dopo il terremoto tutt ... ilgiorno.it Addio a Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist: imprenditore visionario e uomo di montagnaÈ scomparso ieri Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist e figura chiave nella diffusione della cultura sportiva in Italia. montagna.tv Immagini delle premiazioni della Dario & Willy Per me, come Presidente della Comunità Montana, un modo per ringraziare i tantissimi straordinari volontari dell’ OSA, per ricordare Dario e Willy e la straordinaria figura di Sergio Longoni …. - facebook.com facebook Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist» 1943-2026 x.com