In poco più di un mese sfiorato il milione di visitatori in città

Nel centro storico di Verona, tra l’1 aprile e il 3 maggio, sono state registrate quasi un milione di visite, raggiungendo 998.000 presenze. Questo dato rappresenta un aumento rispetto ai mesi precedenti, quando si erano contate 658.000 visitatori a marzo, 573.000 a febbraio e 586.000 a gennaio. La crescita di presenze indica un incremento significativo nel numero di persone che hanno scelto di visitare la zona nel periodo considerato.

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Il centro storico di Verona sta vivendo una primavera da record. Tra l'1 aprile e il 3 maggio sono entrate nell’ansa dell’Adige 998mila persone, un numero che segna un salto evidente rispetto ai 658mila visitatori di marzo, ai 573mila di febbraio e ai 586mila di gennaio. E solo nei primi tre.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Città della Scienza: prorogata al 26 luglio la mostra “sensazioni: esplora i 5 sensi”. Diecimila visitatori in un meseVisto il grande entusiasmo del pubblico e l’ampia partecipazione di scuole e famiglie, Città della Scienza proroga fino al 26 luglio la mostra... Leggi anche: Fuorisalone 2026: oltre 500mila visitatori per i più di 1.100 eventi in città Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vicenza e la lotta alla prostituzione: 12 i clienti multati in poco più di un mese. Intensificati i controlli; In poco più di un mese sfiorato il milione di visitatori in città; VPN a poco più di 1 €/mese: con l'offerta di maggio 2026 ora è possibile; Evade dai domiciliari per la quarta volta in poco più di un mese. Congedo di paternità, ne usufruiscono ancora in pochi: più al Nord che al Sud. Come funzionaIn Italia il congedo di paternità obbligatorio dura dieci giorni, il minimo imposto dalla direttiva europea 2019/1158, contro ad esempio le 16 settimane della Spagna, i 480 giorni della Svezia, i sei ... repubblica.it Hiv in Sudafrica, smantellati in pochi mesi trent’anni di progressi: il prezzo dei tagli di TrumpIl Sudafrica ha la più grande epidemia di Hiv al mondo, ma i tagli di Trump ai fondi per la salute globale hanno smantellato prevenzione, ricerca e servizi di prossimità. Loredana Rabellino di Mais Od ... vita.it Amici manca poco al Natale, appena sette mesi. Siamo già emozionati facebook Aston Villa, Friburgo, Crystal Palace, Rayo Vallecano: chi ha vinto poco, chi nulla, chi tanto tempo fa. Due di loro tra poche settimane alzeranno un trofeo, e sarà una gioia senza prezzo. Ecco perchè Europa e Conference League, nel calcio di oggi, sono assol x.com