In Legends, la nuova serie di Netflix, il protagonista è il comico Steve Coogan, di 61 anni. La produzione si distingue per aver girato senza utilizzare controfigure o doppi. La storia si basa su un episodio poco noto della storia del Regno Unito, rivisitato attraverso la narrazione televisiva. Coogan interpreta un personaggio coinvolto in vicende che si svolgono in un periodo storico specifico.

Steve Coogan è il protagonista di Legends, una nuova serie che prende un capitolo poco conosciuto della storia del Regno Unito e lo rivisita in chiave Netflix. Il comico è solo l'ultimo arrivato. Infatti, già da qualche anno diverse leggende della tv britannica, da Stephen Graham a Louis Theroux, sono passate ai grandi streamer, e con ottimi risultati. Il thriller in sei episodi segue un gruppo di agenti doganali che all'inizio degli anni ‘90, per cercare di arginare il flusso di eroina verso Liverpool, si sono infiltrati nella rete di trafficanti più pericolosa della Gran Bretagna. Coogan interpreta Don, un pragmatico capo della polizia che...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Legends di Netflix, il comico Steve Coogan, 61 anni, non ha usato controfigure

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